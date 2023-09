Traficante venezuelano é lançado vivo em alto mar com as mãos e os pés amarrados;Vídeo

Reinaldo Fuentes Campos, conhecido como ‘El Taliban’, foi lançado em alto mar no fim de julho -(Reprodução / Redes sociais)

Reinaldo Fuentes Campos, conhecido como ‘El Taliban’, foi morto por supostamente ter roubado cerca de 200 quilos de cocaína

– Um traficante venezuelano foi lançado vivo em alto mar com as mãos e os pés amarrados por membros do Cartel Mexicano do Golfo. Reinaldo Fuentes Campos, conhecido como “El Taliban”, de 68 anos, foi executado por supostamente ter roubado cerca de 200 quilos de cocaína em julho deste ano. A aplicação da pena foi transmitida ao vivo nas redes sociais.

Nas imagens, Fuentes aparece com os membros amarrados e deitado no assoalho de um barco, quando um homem o levanta e empurra para a água. O rosto de nenhum dos autores é visto no vídeo (assista abaixo).

O caso aconteceu no fim de julho e, desde então, Fuentes nunca mais foi visto. Apesar disso, o corpo dele nunca foi localizado, e a morte dele não pôde ser confirmada.

Fuentes era natural de Sucre, na Venezuela, mas vivia na República Dominicana e adotava a identidade falsa de “Miguel Fulcar”. Ele atuava para o cartel que comanda o tráfico de drogas no Golfo do México.

🚨 | El narcotraficante venezolano, Reinaldo Fuentes Campos, apodado El Taliban, fue asesinado al ser lanzado al mar atado por sicarios del Clan del Golfo de México. El hecho habría ocurrido cerca de Martinica por un percance con cargamento de cocaína:pic.twitter.com/zKPVA6spKI — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) August 29, 2023

Fonte: Do R7/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/09/2023/07:48:19

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...