Comunidade quilombola denuncia ação da PM que apreendeu balsa no Pará; vídeo mostra policial usando termo racista

Ação da PM em área quilombola no Pará. — Foto: Reprodução

Segundo a comunidade, agentes estaduais agiram sem mandado judicial e a embarcação foi levada para destino desconhecido, junto com a tripulação.

Moradores do território quilombola Amarqualta no município de Acará, no nordeste do Pará, denunciam uma abordagem da Polícia Militar em que uma balsa foi levada pelos agentes.

A embarcação foi conduzida por três quilombolas até destino desconhecido pela comunidade. Os quilombolas também afirmam que os agentes atuaram sem apresentar mandado judicial.

O g1 solicitou esclarecimentos da PM, mas ainda aguardava resposta até a publicação da reportagem.

A ação foi pela manhã desta quarta-feira (26). Segundo os relatos da comunidade, os policiais apreenderam a balsa usada pela comunidade para transporte para o outro lado do rio, atravessando ônibus, ambulância, motos, bicicletas usados pela comunidade.

Uma residência também passou por buscas, supostamente sem mandado judicial, segundo a comunidade.

Um vídeo foi gravado por celular no momento em que os policiais obrigam três quilombolas a conduzir a balsa, que ainda levava três viaturas da PM. O efetivo, segundo os moradores, era da PM em Abaetetuba.

Na abordagem, um dos agentes chega a usar termos de cunho racista – (assista ao vídeo acima).

“Eles (os policiais) nos ameaçaram, empurraram uma mulher, sempre falando que iam jogar os pretos no camburão da viatura ou meter bala. Só queríamos saber quem mandou e quais as razões dessa entrada da polícia em nossos territórios federais”, afirma um morador, que teve a identidade preservada pela reportagem.

O local da ação já foi alvo de disputa entre a comunidade remanescente de quilombo e empresas do ramo do óleo de palma na região.

O alvo da ação da PM foi nas margens do rio Miritipitanga, dentro da Comunidade quilombola Vila Formosa, na localidade Alto Acará.

Fonte: G1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/06/2024/08:07:28

