Concessionárias da Aegea MT/PA divulgam diversas oportunidades de emprego;Vagas pra Novo Progresso

Concessionárias da Aegea MT/PA divulgam diversas oportunidades de emprego – Em Novo Progresso as vagas é para Águas de Novo Progresso.

As concessionárias administradas pela Aegea MT/PA anunciaram nesta semana, a abertura de diversas vagas de emprego para atuação em vários municípios de Mato Grosso e PA, localidades de atuação da empresa.

São vagas de analista ADM, agente comercial II, agente de eletromecânica III, operador multifuncional I, técnico eletromecânica I, agente eletromecânica, jovem aprendiz, operador multifuncional I, assistente de atendimento, almoxarife I, analista administrativo, agente de saneamento de água I, agente de saneamento de água III, operador de sistema de esgotamento sanitário II, operador volante II e agente de saneamento de água II. Para as vagas de jovem aprendiz é necessária idade comprovada de 16 anos, para a vaga de analista ADM é necessário estar cursando ou concluído o nível superior e para as demais basta o candidato possuir ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação A/B.

As oportunidades de trabalho são para as concessionárias: Águas de Barra do Garça Ltda, Águas de Campo Verde Ltda, Águas de Confresa S.A, Águas de Diamantino S/A, Águas de Jauru Abastecimento e Distribuição Ltda, Águas de Novo Progresso, Águas de Poconé Ltda, Águas de Primavera Ltda, Águas de São José Ltda, Águas de Sinop, Águas de Sorriso, Águas de União do Sul Ltda, Águas de Vera Ltda, Águas Porto Esperidião Saneamento Distribuidora Ltda e Saneamento Básico de Pedra Preta Ltda.

Os candidatos que tenham interesse em concorrer as vagas podem enviar o currículo pelo e-mail rh.aegeamt@aegea.com.br, ou entregar na Central de Atendimento das concessionárias em horário de funcionamento das lojas das 8h às 16h até o dia 15 de fevereiro.

Lugares Incríveis para Trabalhar

Para o responsável pelo setor de Recursos Humanos da Aegea MT/PA, Leandro Carreira, a premiação de “Lugares Incríveis para Trabalhar” em que a empresa ficou entre as melhores do país, no último ano, reforça o compromisso das concessionárias com o Mato Grosso e com o Pará. “Essa indicação significa que oferecemos um ambiente interno permeando pelas boas práticas de gestão, liderança, espírito colaborativo e produtividade. Gostaria de ressaltar que tudo isso está relacionado com a essência da Aegea. Nosso propósito está intrinsecamente ligado à evolução dos nossos talentos. Estamos em busca de profissionais “além da conta!”. Essa é uma excelente oportunidade para quem busca trabalhar em uma empresa de sucesso”, ressaltou.

Em caso de dúvidas, as concessionárias ficam à disposição pelos telefones (66) 99637-4150 ou (66) 99668-3246 ligação e WhatsApp.

Para mais informações dos projetos e ações desenvolvidos pela Aegea MT, acesse www.aegeamt.com.br.

Fonte: Assessoria Aegea-MT

Por:Jornal Folha do Progresso em 24/02/2023/15:35:26

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...