Concurso ANM: Pará e outros estados serão contemplados com 220 vagas

Oportunidades do novo concurso ANM (Agência Nacional de Mineração serão para os cargos de analistas e especialistas, de nível superior .Foto: divulgação/Agência Brasil

O concurso ANM (Agência Nacional de Mineração),autorizado na última terça-feira, 16 de julho, pela ministra da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos, Esther Dweck deve contar com oferta de vagas para todos os estados ou apenas para alguns, variando de acordo com o cargo. Embora a autorização determine que a publicação do edital deve ocorrer até 16 de janeiro, o certame já conta com um cronograma preliminarmente definido, que prevê a liberação para dezembro.

Como a portaria determina um prazo de dois meses entre a publicação do edital e a aplicação das provas, caso o certame tenha início em dezembro, os exames tendem a ocorrer em fevereiro de 2025.

A homologação dos resultados está prevista para ocorrer em setembro de 2025, com nomeação dos aprovados em outubro.

Ao todo, a ANM oferecerá 220 vagas para cargos de nível superior, com iniciais de até R$ 16.313,35, da seguinte forma:

analista administrativo – 40 vagas

especialista em recursos minerais – 180 vagas

As remunerações iniciais são de R$ 12.734,92 para os analistas e R$ 16.313,35 para os especialistas. Além disso, os aprovados contarão com o auxílio-alimentação de R$ 1 mil.

No caso de especialista, a lotação será em todo o país.

Para analistas, a lotação será nos seguintes estados:

São Paulo

Amazonas

Bahia

Distrito Federal

Minas Gerais

Pará

Pernambuco

Concurso ANM: veja distribuição de vagas por áreas

No caso de especialista, as vagas serão distribuídas da seguinte forma:

geologia – 36 vagas

engenharia de minas – 72 vagas

engenharia ambiental – 3 vagas

economia ou contabilidade – 1 vaga

direito – 4 vagas

administração, direito ou economia – 1 vaga

geologia, geografia, geofísica, engenharia de minas, agronômica, florestal, civil, ambiental, arquitetura e tecnologia da informação – 2 vagas

comunicação ou ciências sociais – 1 vaga

TI – ciência de dados – 5 vagas

TI – governança e inovação – 4 vagas

operações – 6 vagas

qualquer área de formação com foco em suporte à gestão, estratégia e governança – 6 vagas

qualquer área de formação – fiscalização e distribuição de receitas – 39 vagas

Para o cargo de analista administrativo:

qualquer área de informação – 5 vagas

administração, economia, contabilidade ou direito – 19 vagas

contabilidade – 3 vagas

direito – 3 vagas

administração – 2 vagas

engenharia civil com especialização em segurança do trabalho – 1 vaga

engenharia elétrica com especialização em segurança do trabalho – 1 vaga

engenharia mecânica com especialização em segurança do trabalho – 1 vaga

pedagogia – 1 vaga

jornalismo – 2 vagas

publicidade e propaganda – 1 vaga

relações públicas – 1 vaga

Saiba como foi a última seleção

O último concurso ANM ocorreu em 2021, quando foram oferecidas 40 vagas temporárias para o cargo de técnico em segurança de barragens. A banca organizadora, na ocasião, foi o Cebraspe.

A distribuição de vagas por localidades foi a seguinte:

São Paulo/SP – 2 para ampla concorrência

Belo Horizonte/MG -13 para ampla concorrência, 1 para portadores de deficiência e 4 para negros

Belém/PA – 5 para ampla concorrência, 1para portadores de deficiência e 2 para negros

Cuiabá/MT – 2 para ampla concorrência

Distrito Federal /DF – 7 para ampla concorrência, 1 para portadores de deficiência e 2 para negros

A prova objetiva contou com 100 questões, sendo:

conhecimentos básicos – 40 questões

conhecimentos específicos – 60 questões.

Também foi aplicada uma prova discursiva valendo 20 pontos com um parecer, em até 60 linhas, de tema sobre conhecimentos específicos.

Para a classificação final também foram considerados títulos, com limite de 20 pontos

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/07/2024/17:42:55

