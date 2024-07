Eder Militão pede guarda da filha Cecília na Justiça

Jogador do Real Madrid alega alienação parental. | Foto: Instagram

A influenciadora Karoline Lima, 28, recorreu às redes sociais para se pronunciar a respeito da ação movida pelo jogador do Real Madrid Eder Militão, 26, que entrou na Justiça para pedir a guarda unilateral da filha. Ele alega alienação parental e deseja que a pequena Cecília, 2, vá morar com ele na Espanha.

Pelas redes sociais, Karoline se pronunciou rapidamente. “Queria falar para vocês que já vi tudo o que está acontecendo. Mas queria tranquilizar vocês que, óbvio, na medida do possível, estou bem. E tudo vai se resolver”, disse.

À Quem, a advogada da influenciadora negou alienação parental e afirmou que é ela quem sofre assédio processual. “Tentativas de desvalorizá-la como mulher e mãe”. Atualmente, Karoline namora Léo Pereira, zagueiro do Flamengo.

A modelo e Militão se separaram ainda no final da gravidez de Cecília. Na ocasião, Militão já havia processado a ex. Ambos também entraram em conflito após o jogador dizer que pagaria R$ 6 mil de pensão e, posteriormente, ser visto com um relógio de R$ 3 milhões no pulso.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/07/2024/17:46:58

