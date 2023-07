Pará está entre os dez estados mais violentos do Brasil, aponta Anuário de Segurança Pública

Estado registrou o maior número de mortes violentas intencionais desde 2016. (Foto: Ilustrativa Reprodução)

O Estado do Pará é o primeiro em mortes violenta e o sexto em mortes intencionais, entre os estados da região Norte com o maior índice de mortes.

Rondônia está entre os dez estados brasileiros com os maiores índices de mortes violentas intencionais em 2022, segundo dados da 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (20). Com 34,3 mortes para cada 100 mil habitantes, o estado também é o terceiro da Região Norte no ranking.

Taxa de mortes intencionais:

*Amapá – 50,6 mortes por 100 mil habitantes

*Bahia – 47,1

*Amazonas – 38,8

*Alagoas 37,9

*Pernambuco – 37,8

*Pará – 36,9

*Rio Grande do Norte – 36,7

*Ceará – 35,5

*Sergipe – 34,8

*Rondônia – 34,3

A soma total de mortes violentas intencionais engloba os crimes de homicídios dolosos (incluindo feminicídios, que são homicídios qualificados), lesões corporais seguidas de morte e latrocínios – quando a vítima é assassinada para que o roubo seja concluído.

Em toda a região Norte foram registrados mais de 6,3 mil mortes no último ano. No topo da lista está o Pará, responsável por quase metade desse número.

Região Norte

*Pará – 2.997

*Amazonas – 1.531

*Rondônia – 542

*Tocantins – 461

*Amapá – 371

*Acre – 237

*Roraima – 194

Os dados do Anuário da Segurança Pública também apontam que o estado teve o maior número de mortes intencionais dos últimos seis anos, com 1531 casos somente em 2022.

Capitais com maiores taxas de mortes violentas

Capital Taxa por 100 mil habitantes

*Amapá 70

*Salvador 66

*Manaus 53,4

*Porto Velho 42,1

*Tocantins 41,3

