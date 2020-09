Suspeito de estuprar enteada por dez anos e mantê-la em cárcere privado é preso

(Foto:Reprodução) – Prisão ocorreu no município de São Sebastião da Boa Vista. Suspeito já responde por outro crime de estupro de vulnerável.

Um homem suspeito de estuprar enteada por dez anos e mantê-la em cárcere privado foi preso nesta segunda-feira (31) em São Sebastião da Boa Vista, no arquipélago do Marajó, no Pará. Acusado já responde por outro crime de estupro de vulnerável praticado em Muaná.

De acordo com a Polícia Civil, agentes do município de Curralinho, também no Marajó, informaram que um homem com mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável foi visto em São Sebastião.

Segundo a PC, equipes se deslocaram até o porto informado pela denúncia e conseguiram prender o acusado que se preparava para fugir em um barco do tipo rabeta.

O homem, acusado de estuprar enteada durante dez anos, é suspeito de agredir e ameaçar de morte a vítima. Ainda de acordo com a PC, a vítima também era proibida de estudar ou ter qualquer tipo de convívio social, e era mantida em cárcere privada.

A denúncia foi registrada por meio do canal 181 e o procedimento policial instaurado pela Delegacia de Curralinho. O acusado foi preso e está a disposição da Justiça.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...