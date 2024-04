Concurso da Polícia Federal terá cerca de 2 mil vagas

(Foto: Divulgação)- Serão oportunidades para todos os estados brasileiros e Distrito Federal, ampliando a atuação da PF em todo o território nacional.

O novo concurso público da Polícia Federal (PF), está em planejamento. Segundo as últimas informações divulgadas, o processo está em etapa de definição das necessidades específicas, considerando à solicitação do quantitativo de vagas necessário ao Governo Federal.

Não há uma previsão para a publicação do edital, mas espera-se que definições significativas devam ocorrer nos próximos meses. O concurso foi anunciado em janeiro pelo diretor-geral da corporação, Andrei Passos.

A expectativa é de que o concurso ultrapasse o número de vagas do ano anterior, e e ofereça aproximadamente 2 mil vagas, destinadas a fortalecer o controle de armas no país.

Serão oportunidades para todos os estados brasileiros e Distrito Federal, ampliando a atuação da PF em todo o território nacional.

Último concurso

No último concurso realizado em 2021, foram inicialmente ofertadas 1.500 vagas em diversos cargos de nível superior, com remunerações iniciais chegando a até R$ 23.692,73.

Na ocasião, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) foi responsável pela organização do processo seletivo.

As vagas foram distribuídas da seguinte forma:

Agente: 893 vagas

Delegado: 123 vagas

Escrivão: 400 vagas

Papiloscopista: 84 vagas

O concurso anterior contou com diversas etapas, incluindo provas objetivas e discursivas, exames de aptidão física, avaliações médicas, e avaliações psicológicas, além de cursos de formação profissional para os aprovados.

