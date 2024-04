Concurso da Prefeitura de Itaituba é temporariamente suspenso pela Justiça

A suspensão, anunciada na tarde desta quinta-feira (04), permanecerá em vigor até que todas as irregularidades apontadas sejam devidamente corrigidas – (Foto: Reprodução)

Na tarde desta quarta-feira (04), foi anunciada a suspensão temporária do concurso público da Prefeitura Municipal de Itaituba. A decisão foi tomada pelo juiz após uma ação popular com pedido de tutela de urgência proposta oficialmente pelo vereador Raimison Antônio de Abreu Santos.

O autor da ação argumentou que o edital do concurso não estava em conformidade com os critérios legais exigidos. Ele destacou que os salários de alguns cargos, como Professor, Enfermeiro, Engenheiro Civil e Técnico de Enfermagem, estavam abaixo dos pisos nacionais estabelecidos. Além disso, mencionou que o salário para o cargo de Pedreiro não estava de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho da Construção Civil.

Outro ponto levantado foi que os salários-base de diversos cargos não poderiam ser inferiores ao salário mínimo, conforme previsto no edital impugnado. O autor também ressaltou que o concurso público questionado não estava previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Além disso, os sindicatos como Sintepp, Sindsaúde e Sinsermi entraram com uma ação judicial junto ao ministério público questionando o mesmo propósito.

Com base nessas alegações, o juiz decidiu pela suspensão temporária dos efeitos do edital do concurso público até que todas as irregularidades apontadas sejam corrigidas. É importante destacar que essa suspensão não impede a realização do concurso em uma data futura.

Veja a decisão na íntegra CLIQUE AQUI!

O município de Itaituba e a empresa responsável pela organização do concurso foram intimados a adotar as medidas necessárias para cumprir a decisão judicial com urgência.

