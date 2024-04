Concurso Público Nacional no Pará: saiba quantos estão inscritos em cada cidae

Em Belém, 57.315 candidatos farão as provas do concurso, daqui a um mês, no dia 5 de maio. Mais 16 municípios paraenses vão receber provas

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), modelo inovador de seleção de servidores públicos criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), está na sua reta final. As provas serão daqui a um mês, no dia 5 de maio, em 228 municípios do país. No Pará, o certame será aplicado em 17 municípios. Belém é a cidade com mais inscritos, com o total de 57.315 candidatos dos 118.876 inscritos no PA.

Com 2,1 milhões de inscritos, o CPNU já é o concurso com o maior número de candidatos realizado no Brasil, superando os recordes anteriores, dos certames do Banco do Brasil de 2021 e 2022, que registraram, respectivamente, 1,6 e 1,5 milhão de inscritos.

Confira abaixo o número de inscritos em cada um dos locais de prova do estado do Pará:

TOTAL DE INSCRITOS POR CIDADE



Aumento no número de locais de prova

Devido ao alto número de inscrições na capital do país, Brasília, a comissão organizadora do CPNU levou em consideração o CEP de residência dos candidatos indicado no ato de inscrição e decidiu ampliar os locais onde serão aplicadas as provas, adicionando oito novas cidades goianas , que ficam no entorno do Distrito Federal. As provas serão aplicadas também nas cidades de Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto, Planaltina e Valparaíso de Goiás. Os municípios somaram-se aos 220 que já haviam sido definidos como locais de aplicação, totalizando 228.

Ofício

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) enviou ofícios aos governadores e prefeitos dos municípios onde serão aplicadas as provas. O documento solicita cooperação para garantir a segurança e a logística necessárias à realização do certame. A correspondência, assinada pela ministra da Gestão, Esther Dweck, destaca a importância de evitar a realização de grandes eventos nas cidades onde o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) será realizado, em 5 de maio, a fim de facilitar o deslocamento dos candidatos e garantir a segurança nos locais de prova.

Além disso, a Fundação Cesgranrio, empresa aplicadora do concurso, em parceria com órgãos como a Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, está em contato com as autoridades estaduais e municipais para tratar de questões logísticas e de segurança.

Também para viabilizar a logística e a segurança do certame, uma rede de aplicação foi estabelecida conectando órgãos das administrações públicas federais e estaduais. Houve, inclusive, a integração com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJSP), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Força Nacional (FN) e Secretarias de Segurança Pública Estaduais.

