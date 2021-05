Concurso do Exercito abre 440 vagas para ensino médio. Salário final de R$ 7,4 mil.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O salário no primeiro ano do curso é de R$ 1.185. Após ser formado, já como segundo tenente, o militar recebe R$ 7.490, de acordo com a tabela salarial das Forças Armadas. Após a formatura, os cadetes obterão um bacharelado em ciências militares, sendo inicialmente declarado um aspirante a oficial e, após servirem um estágio probatório, serão segundo tenente.

As mulheres, no outro ano, terão que escolher apenas duas áreas: intenção ou material de guerra.

Em seguida, os estudos continuarão na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), localizada em Resende, também no Rio de Janeiro. Durante o curso em Aman, os homens poderão escolher as seguintes áreas:

Os aprovados serão matriculados no Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha militar de Educação Militar Militar que terá duração de cinco anos, sob internato. Durante o primeiro ano, as atividades acadêmicas serão realizadas na sede da Espcex, localizada em Campinas, interior de São Paulo.

