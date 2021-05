Veículo com registro de apropriação indébita é apreendido pela PRF na BR-163, em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

À PRF, o condutor disse que comprou o carro de um terceiro em Monte Alegre por R$ 20 mil, quantia bem abaixo do valor de mercado do veículo.

Ao realizar buscas no sistema, a PRF identificou que o veículo de origem do estado de São Paulo tinha um registro de apropriação indébita desde o ano de 2019.

De acordo com informações da PRF, policiais abordaram o condutor do veículo durante fiscalizações de rotina na rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na segunda-feira (3) um veículo com uma ocorrência de apropriação indébita na BR-163, em Santarém, no oeste do Pará.

Apreensão do carro de origem do estado de São Paulo aconteceu na segunda (3). Condutor disse aos policiais que havia comprado o veículo de um terceiro em Monte Alegre.

You May Also Like