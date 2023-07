Modelo da plataforma de conteúdo adulto ganha mais de R$ 100 mil para não se depilar

A americana Itty Bitty Cherry há está cerca de oito meses sem tocar em uma lâmina (Foto:Reprodução/ Instagram).

A modelo americana Itty Bitty Cherry está recebendo uma grande fortuna na plataforma OnlyFans desde que tomou a decisão de ceder um pedido de um seguidor: a que não se depilasse mais. O internauta em questão chegou a desembolsar mais de R$ 100 mil para a jovem parar com a depilação.

“Estou deixando crescer meus pelos há cerca de seis meses e parei de raspar todo o resto há oito [meses]”, contou a modelo ao site Daily.

Na última vez, a modelo cogitou realizar a raspagem quando um fã ofereceu, aproximadamente, R$ 25 mil, para que fizesse isso. Mas, voltou atrás quando um segundo pagou R$ 34 mil para que não raspasse. “Então, aqui estou”, declarou ela.

Fonte: Agência Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/07/2023/07:53:28

