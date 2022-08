Polícia identifica suspeitos de matar quatro paranaenses no Mato Grosso

Os suspeitos foram identificados como Wellington dos Santos da Silva, de 19 anos, e Tatiane Gameleira da Silva de Sal, de 18 anos. | (Foto: Reprodução/Record TV)

A Polícia Civil do Mato Grosso identificou três suspeitos de matar os paranaenses encontrados mortos na manhã de segunda-feira (8), em Nova Monte Verde (MT). São eles: Wellington dos Santos da Silva, de 19 anos, e Tatiane Gameleira da Silva de Sal, de 18 anos, e outro adolescente, de 17 anos.

Os três foram mortos em confronto com policiais. Outros dois suspeitos, que foram baleados, estão internados no hospital de Alta Floresta, a 800 quilômetros de Cuiabá. Um deles está em estado grave. Os nomes desses dois suspeitos ainda não foram divulgados.

As quatro vítimas trabalhavam em uma empresa de Doutor Camargo, na região de Maringá, e prestavam serviços de asfaltamento de Nova Monte Verde. Eles haviam desaparecido no último final de semana.

Suspeitos teriam confundido paranaenses com membros de facção rival

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que os suspeitos teriam confundido os paranaenses com membros de uma facção rival. Segundo o delegado Marcos Vinícios, os corpos das vítimas foram encontrados em um local conhecido como ponto de desova usado pelos suspeitos e com sinais de execução por arma de fogo.

Relembre passo a passo da morte dos paranaenses no Mato Grosso

Segundo as investigações, os paranaenses Jeferson Vale Paulina, Alan Rodrigues Pereira, João Vitor da Silva e Caio Paulo da Silva teriam saído na sexta-feira (5) à noite com o veículo cedido pela empresa em que trabalhavam, mas não voltaram para o alojamento. O carro foi encontrado no dia seguinte, em uma área afastada de mata, completamente queimado.

Policiais de Nova Monte Verde e de outras cidades da região realizaram operações de buscas, encontrando os corpos na manhã de segunda-feira na na rodovia MT-208, que liga o município a Nova Bandeirantes.

