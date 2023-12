Mulher que pôs fita adesiva na boca de bebê para ele não chorar, é assassinada

Antônia Ívila Araújo Nunes, de 20 anos, foi encontrada bastante ferida no acostamento da rodovia.

Uma jovem identificada como Antônia Ívila Araújo Nunes, de 20 anos, morreu após dar entrada no hospital na madrugada de domingo (03) em Sinop (MT).

Segundo informações da Polícia Civil, Antônia foi encontrada bastante ferida no acostamento da BR-163 próximo a uma empresa.

Ela apresentava diversos hematomas pelo corpo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a vítima. Ela foi encaminhada a uma unidade de saúde, contudo não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no Hospital Regional.

A mulher era investigada por maus-tratos após colar uma fita adesiva na boca da filha de 6 meses de idade.

O caso ganhou destaque na mídia nacional em março de 2022, após o então marido de Antônia e pai da criança expor um vídeo do bebê nas redes sociais.

De acordo com informações da época, Antônia sofria de um quadro de depressão.

As causas da morte de Antônia estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

