Homem é esfaqueado após briga pela ex dentro de kitnet no bairro da Marambaia em Belém

Marcelo José Pereira de Alencar Júnior foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e o Serviço de Atendimento Móvel (Samu). (Foto: Reprodução / Redes sociais)

A vítima teria ido até imóvel para tirar satisfações com um outro homem que estaria andando com ex-companheira dela, que também tem participação no crime, segundo a Polícia.

Marcelo José Pereira de Alencar Júnior, de idade não revelada, foi esfaqueado, pelo menos, três vezes durante uma briga em um kitnet localizado na passagem São Raimundo, bairro da Marambaia, em Belém, na manhã desta segunda-feira (26). A vítima teria ido até imóvel para tirar satisfações com um outro homem que estaria andando com a ex-companheira dela, que também tem participação no crime, segundo a Polícia. Um suspeito foi preso e outras duas pessoas são procuradas pelas autoridades.

Por volta das 6h40, uma guarnição do 27º Batalhão de Polícia Militar (27º BPM), responsável pelo policiamento na área, foi acionada ao caso. Chegando na residência onde o crime ocorreu, a PM escutou uma voz pedindo ajuda. Os militares precisaram derrubar a porta para adentrar no imóvel, que fica no segundo andar. Foi quando a polícia encontrou Marcelo jogado no chão da casa, que estava ensanguentado.

De início, os policiais avistaram um ferimento no pescoço e no rosto da vítima. Alencar contou à PM que tinha se desentendido com três pessoas: Deivid Willy Teixeira Santos e o irmão dele, William Cardoso dos Santos, e a própria ex-companheira de Marcelo, Adriana Santos dos Santos.

Conforme o relato policial, Marcelo também disse que entrou em luta corporal com os três envolvidos e que foi esfaqueado três vezes. O trio teria fugido na motocicleta da vítima, a qual tinha chegado até o imóvel onde a briga ocorreu. O veículo foi localizado no Canal Água Cristal e apreendido. Após a moto de Marcelo ter sido confiscada, um homem que apresentava nervosismo foi avistado pelo 27º BPM. Era Deivid, um dos suspeitos. Ele foi levado até a vítima, que confirmou o envolvimento dele na tentativa de homicídio. A polícia foi até a casa da mãe de Deivid para encontrar o irmão dele, que também tinha envolvimento no crime. Segundo a polícia, William teria dito aos familiares que iria fugir para o município de Maracanã, no nordeste do Pará, junto de Adriana, a terceira suspeita e a ex-companheira de Marcelo, atual de William. Os PMs seguem atrás do casal, que tem antecedentes criminais. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e o Serviço de Atendimento Móvel (Samu) se dirigiram até o local para

socorrer Marcelo. O rapaz esfaqueado foi encaminhado ao Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, o PSM da 14. O estado de saúde dele não foi divulgado. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) para esclarecer o quadro clínico de Marcelo. O Grupo Liberal aguarda retorno.

Deivid foi encaminhado junto com a moto de Marcelo à delegacia da Marambaia, onde o caso foi registrado. Em nota, a Polícia Civil informou que “um suspeito de tentativa de homicídio foi apresentado pela Polícia Militar na Seccional da Marambaia, e preso em flagrante pelo crime”.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/02/2024/15:19:21

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...