Concurso Público: prefeitura de Itaituba abre inscrições para mais de 1,5 mil vagas e salários de até R$ 5 mil

Concurso Público: prefeitura de Itaituba abre inscrições com mais de 1.500 vagas; salários chegam a 5 mil — Foto: Divulgação / Prefeitura São Tomé das Letras

Oportunidades são para diversos cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Veja como participar.

Estão abertas as inscrições para o concurso público da prefeitura de Itaituba, são mais de 1.500 vagas para o preenchimento imediato, além de formar cadastro reserva em mais de 900 ocupações. Os interessados tem até 17 de abril para se candidatar através do site da banca organizadora.

As oportunidades são para os níveis técnico, médio/técnico, fundamental, superior e médio. O salário básico inicial varia de R$ 1.272,60 a R$ 5.367,35 para trabalhar em jornadas semanais de até 40 horas.

Veja abaixo a lista de vagas e os cargos disponíveis:

Nível superior:

Analista Jurídico

Engenheiro Agrônomo

Médico Veterinário

Arqueólogo

Preparador Físico

Sociólogo

Terapeuta Ocupacional

Psicólogo

Assistente Social

Fisioterapeuta

Arquiteto

Engenheiro Civil

Analista Ambiental

Engenheiro Ambiental

Biólogo

Biomédico

Médico (diferentes funções)

Enfermeiro (diferentes funções)

Nível Médio:

Assistente Jurídico

Assistente Administrativo

Operador de Máquinas Pesadas

Agente de Portaria

Agente de Proteção Almoxarifado

Fiscal de Serviços Urbanos

Fiscal de Tributos

Assistente de Biblioteca

Eletricista de Rede

Agente de Controle Zoonoses

Nível médio/técnico:

Técnico em Agroindústria

Técnico em Agropecuária

Técnico em Alimentos

Nível fundamental:

Auxiliar de Serviços Gerais

Motorista de Veículos Leves

Vigia

Motorista de Veículos Leves

Cozinheira

Borracheiro

Artesão

O prazo de validade do concurso público será por dois anos, contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma única vez e por igual período.

Haverá ainda vagas específicas para pessoas com deficiência. Os certames estão sendo organizados e executados sob responsabilidade do Instituto Consulpam – Consultoria Público-Privada.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/03/2024/18:56:25

