TikTok vai resolver um dos maiores problemas do aplicativo

Alguma vez esteve numa situação em que, enquanto via vídeos no TikTok, fez um gesto por descuido fazendo com que o ‘feed’ fosse reformulado e perdesse o vídeo que estava vendo? Pois bem, o TikTok está testando uma nova funcionalidade que vai permitir ver vídeos já visto, mesmo aqueles em que não fez ‘like’.

Quem conta é a página de Twitter de Hammod Oh, um utilizador conhecido por descobrir funcionalidades de redes sociais ainda em desenvolvimento. Hammod Oh partilhou através da sua página uma imagem que revela que será possível acessar ao histórico do TikTok e ver os vídeos dos últimos sete dias.

Esta não é propriamente uma novidade na rede social uma vez que existem formas de ver os vídeos no histórico do app mas, desta forma, é uma área que estará mais acessível.

