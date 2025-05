Conheça a história do ateu que inventou o Guaraná Jesus

Jesus Norberto Gomes, o ateu por trás do famosos refrigerante. | Reprodução

Veja a engraçada história de como o famoso Guaraná Jesus foi inventado por um farmacêutico, ateu e comunista

Quem nunca na infância foi até a venda da esquina e se deparou com um refrigerante diferente na prateleira do mercadinho/bar do seu bairro?

O Guaraná Jesus é um dos produtos mais curiosos e diferentões e que mais fizeram sucesso na década de 90. Apesar da invenção ser até considerada recente, o produto foi criado há décadas.

Tudo começou com o farmacêutico ateu (vejam só) Jesus Norberto Gomes. Ele nasceu em Vitória do Mearim (MA) no ano de 1891 e aos 14 anos foi morar em São Luís. Muito jovem trabalhou em uma farmácia onde aprendeu a técnica da manipulação de remédios. Aos 20 anos adquiriu sua primeira farmácia que deu o nome de Pharmacia Sanitária.

Sua vida era dedicada a criar xaropes antigripais e águas gaseificadas. O primeiro Guaraná Jesus tinha sabor amargo e não agradou. Hoje a iguaria é docinha e foi comprada pela gigante Coca-Cola.

E você? O que acha desta pérola do nordeste brasileiro?

