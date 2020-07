Conselheiro do TCE-MT é flagrado jogando cheques em lixeira durante operação

(Foto:Reprodução) – O conselheiro do Tribunal de Contas do Mato Grosso Waldir Teis foi gravado ao descer 16 andares de escada para se desfazer de cheques, no valor aproximado de R$ 500 mil, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão no escritório dele, em Cuiabá.

A 16ª fase da operação Ararath foi realizada no mês passado (17.jun.2020). O conselheiro é investigado por corrupção passiva e ativa, além de lavagem de dinheiro.

De acordo com o MPF (Ministério Público Federal), Waldir Teles teve a prisão preventiva decretada no dia 1º de julho pela conduta registrada nos vídeos. O advogado está preso no Centro de Custódia de Cuiabá.

Ainda segundo a Procuradoria, o conselheiro percebeu a aglomeração de policiais em uma única sala, daí então recolheu os talões de cheques com folhas assinadas, algumas com o preenchimento do valor estipulado e outras sem a cifra anotada –os papéis ainda seriam analisados pelas autoridades.

O advogado de Waldir declarou que o servidor realmente tentou esconder os cheques. “Havia justificativas para aqueles cheques e já foram explicados à Polícia Federal. Ele queria mesmo é preservar seus familiares que estavam sofrendo por conta de todas as acusações e seu afastamento do TCE“, disse.

Waldir Teis, Antonio Joaquim, José Carlos Novelli, Sérgio Ricardo e Valter Albano, todos conselheiros do TCE-MT, estão afastados de seus cargos desde 2017, após delação do ex-governador de Mato Grosso Silval Barbosa que detalhou o suposto pagamento de propina aos integrantes do Tribunal.

Segundo a delação de Silval, os conselheiros cobraram pagamento para não atravancar a execução das obras para a Copa do Mundo de 2014 no Estado. Ele disse ter pagado R$ 53 milhões.

