Conta de luz vai ficar mais BARATA aos brasileiros em janeiro

(Foto:Reprodução) – Excelente notícia aos brasileiros. De acordo com informações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a bandeira cobrada em janeiro será a amarela, o que vai tornar a conta de luz mais barata neste primeiro ano de 2021. Em outras palavras, o preço da energia por cada 100 quilowatts consumidos por hora será de R$ 1,34. Inferior ao cobrado em dezembro de 2020.

Essa redução do valor da conta de luz, de acordo com a Aneel, é resultado da melhoria no cenário de produção hidrelétrica, com elevação das vazões dos afluentes dos principais reservatórios.

Uma boa notícia de início de ano, principalmente porque diversas contas, como impostos e renovações de contratos podem ter reajustes ou novas cobranças no primeiro trimestre de 2021. Ao menos, os brasileiros poderão contar com o alívio de uma redução no preço da conta de luz.

Para saber mais sobre esses possíveis pagamentos é possível ler o nosso artigo “Gastos no início do ano: confira 5 despesas”.

Outra maneira de conseguir deixar suas contas de luz ainda mais barata é descobrindo se você tem direito a Tarifa Social de Energia Elétrica. O valor do desconto pode chegar até 100%, proporcionalmente ao consumido.

Entenda a cobrança da conta de luz

Há três tipos de bandeiras que podem ser aplicadas: verde, amarela e vermelha.

No mês de dezembro, por exemplo, a bandeira de cobrança utilizada foi a vermelha o que pode ter resultado um impacto em muito os orçamentos dos brasileiros.

Para se ter uma ideia, o valor cobrado na conta de luz foi quase 5 vezes maior do que o será cobrado no mês de janeiro. Em dezembro, com a bandeira vermelha, o preço de cada 100 quilowatts consumidos por hora, foi de R$ 6,20.

Veja abaixo um diagrama com dados de valores (2020) informados pela própria Aneel.

Como economizar energia

Para te ajudar ainda mais com a economia na conta de luz, nós separamos 10 dicas.

Evite tomar banho por mais de 5 minutos e deixe o chuveiro em temperatura morna no verão.

Não deixa a porta da geladeira aberta por muito tempo

Junte roupas para passar, evite passa-las individualmente

Se possível, utilize a iluminação natural ao máximo

Faça uma revisão na sua fiação, se achar que a cobrança está fora do padrão usual

Retire os aparelhos eletrônicos da tomada quando for viajar ou for passar o dia fora

Troque as lâmpadas eletrônicas pelas de LED

Verifique a borracha de vedação da geladeira

Evite usar a máquina de lavar para quantidades pequenas de roupas

Evite mexer no celular enquanto ele carrega

Fonte:noticiasconcursos.com.br

Saulo Moreira por Saulo Moreira

2 de janeiro de 2021

