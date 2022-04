Contra time de técnico ex-Paysandu, Vasco vence a primeira na Série B do Brasileiro

Vasco venceu a Ponte Preta e chegou à primeira parte da tabela (Foto:Daniel RAMALHO/CRVG)

Gigante da Colina recebeu a Ponte Preta, na noite desta quarta-feira (27), em São Januário

O Vasco da Gama enfim venceu na Série B do Brasileirão. Na noite desta quarta-feira (27), o clube da Colina derrotou a Ponte Preta por 1 a 0, gol do atacante Raniel e conquistou o primeiro triunfo na Segundona e termina a noite na nona colocação, com seis pontos.

Já a Ponte Preta, do técnico Hélio dos Anjos, ex-Paysandu, estacionou nos quatro pontos e ainda pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Apenas um ponto separa a Ponte da zona de rebaixamento. O Vila Nova é o primeiro time dentro do Z4, com três pontos.

O próximo desafio do Vasco é no próximo domingo (1°), quando a equipe carioca visita o Tombense, às 18h, no Estádio Soares de Azevedo. Em caso de vitória, o time cruzmaltino pode entrar no G4, neste início de Série B. Enquanto isso, a Ponte recebe o Brusque no sábado (30), às 20h30, no Moisés Lucarelli.

