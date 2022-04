TRÁGICO: Trabalhador morre após ser atingido por árvore durante derrubada em Castelo de Sonhos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com informação próxima da vítima, Valdivino era morador de Altamira, havia pegado empreita para derrubar uma certa quantia de mata em Castelo de Sonhos, com ele mais quatro, trabalhador (todos de Altamira), a vítima estava trabalhando na derrubada de mata, quando uma das árvores que foi cortada por ele caiu em cima da vítima. Os colegas de trabalho o colocaram em uma caminhonete para levá-lo para Hospital, mas a vítima faleceu antes de chegar ao hospital.

