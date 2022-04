Motociclista morre após colidir com vaca na estrada de Alenquer, no Pará

Moto do acidente com o animal em Alenquer (Foto: Redes Sociais)

Fato ocorreu na madrugada desta quarta-feira (27), e vítima tinha 26 anos

Um jovem identificado como Wagner do Nascimento Viana, de 26 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (27), quando a moto que ele pilotava se chocou com uma vaca na rodovia PA-427, no município de Alenquer, no oeste do Pará. Wagner morreu no local do acidente. Pedaços do veículo ficaram espalhados pela pista asfáltica. O piloto seguia viagem no sentido zona urbana de Alenquer no momento da colisão.

Policiais civis e militares e profissionais de saúde do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceram ao local do acidente. Foi também acionada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para os procedimentos relacionados ao animal. A vaca estava solta em via pública, provocando a colisão que vitimou o jovem.

Polícia investiga responsabilidade

A Polícia levanta informações a fim de identificar o proprietário da vaca. Ele pode ser responsabilizado pela morte do motociclista. O piloto da moto, Wagner Viana, sofreu fraturas graves. A vaca também morreu no local do acidente, como informou o major Félix Júnior, da Polícia Militar.

O oficial informou sobre as ações da Polícia. “Estamos fazendo o levantamento da propriedade, da fazenda, bem como o proprietário ser responsabilizado pelo acontecido. A vaca é de propriedade de uma fazenda que fica às proximidades. Ele (o motociclista) não observou e veio a colidir com animal. Inclusive, o animal morreu também. A vítima teve fraturas gravíssimas e infelizmente não resistiu aos ferimentos”, afirmou o major Félix. Ele observou não ter sido essa a primeira vez de acidente deste tipo. O local da colisão também se ressente da falta de iluminação, o que complica o tráfego à noite. O major reforçou que o trecho da rodovia precisa ser sinalizado e iluminado, e se evitar que os animais transitem pela estrada.

