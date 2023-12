Convidado engasga com pedaço de carne e morre durante festa de casamento em Campo Grande

Ricardo Lago Zaher, de 30 anos, chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. Caso foi registrado na noite deste sábado (2).

O pecuarista Ricardo Lago Zaher, de 30 anos, morreu após passar mal e se engasgar com um pedaço de carne durante uma festa de casamento, na noite deste sábado (2), em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para ir até o local onde acontecia uma festa de casamento porque uma pessoa estava passando mal.

O g1 apurou que Ricardo teria se engasgado com um pedaço de carne, enquanto jantava na festa de casamento. Os militares prestaram socorro ao pecuarista, fazendo manobras de reanimação por cerca de 1 hora e 17 minutos, mas ele não resistiu.

O corpo de Ricardo foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Coronel Antonino e posteriormente para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL). Ainda de acordo com registro policial, não havia sinais de violência no corpo.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

