Entenda como fazer a manobra de Heimlich, técnica que pode salvar vidas em casos de engasgo

Neste final de semana, um pecuarista de 30 anos morreu após passar mal e se engasgar com um pedaço de carne durante uma festa de casamento em Campo Grande.

A manobra de Heimlich é um procedimento de primeiros socorros para casos de asfixia causada por obstrução das vias respiratórias, como o engasgo, que vitimou o pecuarista Ricardo Lago Zaher, de 30 anos.

Zaher morreu durante uma festa de casamento no último sábado (3) após se engasgar com um pedaço de carne, levando ao quadro de asfixia.

Mas o que é o engasgo e como funciona o procedimento de primeiros socorros indicado em casos de emergência do tipo? Entenda abaixo.

O que é o engasgo?

Basicamente, o engasgo acontece quando a comida ou objetos vão para o lugar errado quando engolimos alguma coisa. Com isso, o nosso organismo tenta expulsar esse corpo que não seguiu o caminho certo da deglutição (da boca até o estômago).

Se a comida ou o objeto bloquear a traqueia (um tubo que leva o ar que respiramos para os pulmões), a pessoa pode não conseguir respirar.

Esta situação é considerada uma emergência e, em casos graves, pode resultar em asfixia fatal ou perda de consciência temporária. Por isso, ações rápidas são cruciais para prevenir complicações.

Como e por que fazer a manobra de Heimlich?

Fazer essa manobra é importante porque ela ajuda a desobstruir a traqueia.

A manobra de Heimlich é uma espécie de abraço por trás, pouco acima da barriga, para tentar expulsar o alimento ou corpo estranho.

No caso de adultos, posicione-se por trás da pessoa e enlace a vítima com os braços ao redor do abdome (se for uma criança, ajoelhe-se primeiro), caso ela esteja consciente.

Uma das mãos deve permanecer fechada sobre a chamada “boca do estômago” ou região epigástrica (veja localização abaixo).

A outra mão comprime a primeira, ao mesmo tempo em que empurra a “boca do estômago” para dentro e para cima, como se quisesse levantar a vítima do chão.

O Ministério da Saúde orienta que devem ser feitos movimentos de compressão para dentro e para cima (como uma letra “J”), até que a vítima elimine o corpo estranho.

Dica: se a pessoa estiver falando, tossindo ou chorando, não faça a manobra, porque a vítima ainda consegue respirar.

📽️📽️📽️ VÍDEO: Abaixo, confira reportagem do Fantástico que mostra como fazer a manobra de Heimlich em bebês, crianças e adultos:

ASSISTA O VÍDEO AQUI.

Quanto tempo podemos fazer a manobra?

Faça até 3 tentativas. Se a pessoa não responder ou não conseguir respirar depois disso, ela pode estar evoluindo para um quadro de parada cardiorrespiratória. Peça ajuda! Precisa acionar o 190 por telefone e tentar uma reanimação cardiopulmonar.

O telefone de emergência para acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) – válido para todo o Brasil – é o 192.

E em casos de engasgos com bebês?

Primeiro, coloque o bebê de bruços em cima do seu braço ou sobre a perna. Vire a cabeça dele para baixo, segure a boca até ficar meio aberta e faça cinco compressões firmes entre as escápulas (no meio das costas).

Dê batidas vigorosas nas costas para conseguir realmente empurrar esse corpo estranho.

Com um dedo, abra a boca da criança. Proteja o tórax e vire a criança de barriga para cima em seu braço para observar se ela continua com dificuldades para respirar.

Se ela continua com dificuldades para respirar, faça cinco compressões torácicas. Coloque dois dedos na linha entre os mamilos e empurre contra o tórax da criança por cinco vezes por cinco segundos.

Tente visualizar o corpo estranho e retire-o da boca delicadamente. Se não conseguir, repita as compressões até a chegada a um serviço de emergência.

🚨 O Ministério da Saúde lembra que esses procedimentos são válidos somente se a criança ou o adulto engasgado estiverem conscientes.

Vítimas inconscientes precisam de atendimento hospitalar rapidamente, e os primeiros socorros para asfixia ou engasgo devem ser tomados até que seja possível o atendimento especializado.

Curtir isso: Curtir Carregando...