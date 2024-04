COP 30: navios e escolas públicas servirão de hospedagem em Belém

Foto: Marciney Costa/Ascom Setur

Hospedagem

O Governo Federal ficou responsável pelo contrato de dois navios de cruzeiros, com um total de seis mil cabines, para servir de hospedagem durante a COP30. E algumas escolas públicas, no centro da cidade, serão preparadas para servir de hostel.

Novidade

Os chefs Paulo Anijar e Ilca Carmo lançam a gelateria Mel & Sal, no térreo do Santa Chicória, na Senador, e prometem, para junho próximo, um descolado restaurante italiano na Rui Barbosa com Braz.

Supermercado

O melhor resultado desde o fim da pandemia: no primeiro trimestre, as vendas de alimentos nos supermercados fecharam com alta de 4% a 8%, se comparadas com o mesmo período do ano passado.

Guamá

Com as bênçãos do Padre Eloy e do Pastor Lourival, amanhã, às 10h, haverá cerimônia seguida de lanche, pela inauguração do Formosa Guamá. São 4,5 mil metros quadrados de área de vendas, incluindo um imenso restaurante, capaz de vender seis toneladas de alimentos prontos, por mês.

Castanhal

O Grupo Líder inaugura, na semana que vem, o seu terceiro ponto comercial na Cidade Modelo. Tem a loja pioneira com funcionamento 24h, na Floriano Peixoto, um Magazan, na Barão do Rio Branco, e agora, o Líder Estrela, na Maximino Porpino, esta loja completa, inclusive com home center.

Mosqueiro

Ficou pronto o restauro do lindo Chalé Cardoso, na praia do Chapéu Virado, em Mosqueiro. Porém, não rolou negócio para transformá-lo em Pousada Vitória.

Manganês

A mineradora Três Marias, em Marabá, está sendo acusada de esquentamento diário de milhares de toneladas de minério de manganês, em uma mina a céu aberto.

Arquipélago

O município de Belém é um arquipélago de 39 ilhas, correspondendo a 66% da área geográfica da capital do Pará, restando 36% para a região continental, formada por Belém e o Distrito de Icoaraci.

Refrigeração

Leandro Pissolati, à frente da diretoria do Grupo Imperador, está na China, visitando a sede da Gree Electric Appiances. Imperador, em Belém, é sinônimo de refrigeração.

Absurdo

Autoridades insistem em não ver ‘pais profissionais’ explorando menores para pedir esmola na saída do estacionamento do shopping da Doca. Chegam a colocá-las no capô dos carros.

Esquina

O antigo prédio do INSS, na esquina da Dr. Moraes com Nazaré, tem 16 pavimentos, onde caberiam cerca de 90 apartamentos de hotel. Um excelente ponto, mas sem estacionamento. Preço estimado em 13 milhões de reais.

Fonte: Diário do Pará Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/04/2024/14:27:33

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...