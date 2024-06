Copa América: Argentina vence no fim e já está nas quartas

Lautaro Martínez foi o autor do gol que garantiu a segunda vitória da Argentina na Copa América 2024. |Foto: Reprodução/X (antigo Twitter) @Argentina

Lautaro Martínez marca aos 42 minutos do segundo tempo e assegura triunfo dos hermanos sobre o Chile, em jogo dominado pela equipe de Scaloni.

Apesar das dificuldades encontradas ao longo da partida, a insistência da Argentina foi recompensada com um gol decisivo nos minutos finais, assegurando sua vaga nas quartas de final da Copa América ao derrotar o Chile por 1 a 0 na última terça-feira (25), em duelo válido pela segunda rodada do grupo A, em Nova Jersey.

A equipe de Lionel Scaloni, que teve maior posse de bola e criou várias chances de gol, viu Lautaro Martínez marcar o gol decisivo aos 42 minutos do segundo tempo. O Chile, por sua vez, focou na defesa e teve poucas oportunidades de ataque.

Com a vitória, a Argentina mantém um aproveitamento de 100% na competição, acumulando seis pontos, enquanto o Chile segue com apenas um ponto, complicando sua situação no torneio. Os próximos jogos serão no sábado (29), com a Argentina enfrentando o Peru em Miami, e o Chile jogando contra o Canadá em Orlando, ambos às 21h.

A partida começou de forma truncada, com muitas faltas, mas a Argentina logo se impôs. No primeiro tempo, a equipe teve mais volume de jogo e buscou o gol com insistência. Julián Álvarez e Nico González desperdiçaram boas chances, enquanto Messi acertou a trave em um dos momentos mais perigosos da primeira etapa. O Chile, por outro lado, enfrentou dificuldades para avançar e se limitou a defender.

PRESSÃO E GOL SALVADOR DE LAURATO MARTÍNEZ

No segundo tempo, a Argentina continuou dominando a partida, enquanto o Chile tentava explorar contra-ataques, sem sucesso. Molina teve uma grande chance logo aos quatro minutos, mas o goleiro Bravo defendeu. De Paul, Mac Allister e Nico González também ameaçaram, mas não conseguiram marcar.

Nos minutos finais, o Chile melhorou e Echeverría obrigou o goleiro Emiliano Martínez a fazer boas defesas. Porém, aos 42 minutos, em uma sequência de escanteios, Lautaro Martínez aproveitou a sobra na área para marcar o gol da vitória. Este foi o quinto gol de Lautaro no ano pela seleção, consolidando-o como artilheiro da equipe.

FICHA DO JOGO

CHILE 0 X 1 ARGENTINA

2ª rodada do Grupo A da Copa América

Data e horário: 25/6/2024, 22h (de Brasília)

Local: MetLife, Nova Jersey (EUA)

Escalações:

Chile: Bravo; Isla, Lichnovsky, Paulo Díaz e Suazo; Pulgar (Marcelino Núñez, 31’/2ºT), Echeverría; Darío Osorio, Dávila; Alexis Sánchez (Bolados, 20’/2ºT) e Vargas. Técnico: Ricardo Gareca.

Argentina: Dibu Martínez; Molina (Montiel, 37’/2ºT), Cristian Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico (Acuña, 37’/2ºT); De Paul, Enzo Fernández (Lo Celso, 18’/2ºT), Mac Allister; Messi, Julian Álvarez (Lautaro Martínez, 27’/2ºT) e Nicolás González (Di María, 28’/2ºT). Técnico: Lionel Scaloni.

Gol: Lautaro Martínez (0-1)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Auxiliares: Nicolas Taran e Carlos Barreiro (URU)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

Cartões Amarelos: Gabriel Suazo, Isla (CHI)

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/06/2024/07:51:23

