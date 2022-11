Copa do Mundo 2022: Suíça vence Camarões na abertura do grupo do Brasil

Suíça saiu na frente no grupo da Seleção Brasileira (Foto:LUCA BRUNO/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO).

A partida foi a primeira disputada nesta quinta-feira (24)

A Suíça assumiu provisoriamente a liderança do Grupo G da Copa do Mundo 2022, o mesmo da Seleção Brasileira. Os suíços venceram Camarões por 1 a 0, gol de Breel Embolo, no início do segundo tempo, no Estádio Al Janoub. Agora, a seleção europeia aguarda o jogo entre Brasil e Sérvia, às 16h, para saber se permanecerá em primeiro.

A Suíça volta a campo na próxima segunda-feira (28), às 13h, Estádio 974, contra o Brasil. Já a Seleção Camaronesa encara a Sérvia, na busca desesperada pela primeira vitória, no Estádio Al Janoub, às 7h do mesmo dia. (Com informações do Andre Gomes).

24/11/2022

