Corinthians e Atlético-GO empatam com protestos contra arbitragem

O Atlético-GO vai visitar o São Paulo, no Morumbi, também no domingo, mas às 16 horas. Gazeta Esportiva (foto: arquivo/assessoria) 12/09/2021 18:52

Mas, no fim do jogo, um toque de mão de MArquinhos deu oportunidade do Dragão colocar a bola na área. Zé Roberto, de cabeça, deixou tudo igual.

Na tabela O resultado levou o Timão aos 29 pontos com 20 jogos disputados, na sexta colocação. O Fortaleza, com 33 pontos, abre o G4.

O Corinthians voltou a ser protagonista de uma arbitragem polêmica neste Campeonato Brasileiro. Repleto de desfalques, o Timão empatou por 1 a 1 com o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, na noite deste domingo, pela 20º rodada da competição.

