Palmeiras perde para o Flamengo de virada e se distancia da liderança do Brasileirão

O Palmeiras viu a liderança do Campeonato Brasileiro ficar mais distante. Na tarde deste domingo, o Verdão perdeu para o Flamengo por 3 a 1, de virada, em casa, pela 20ª rodada do torneio. Wesley marcou para os anfitriões, enquanto Michael, duas vezes, e Pedro fizeram para os visitantes.

Com o resultado, o Alviverde estacionou na segunda colocação, com 35 pontos, sete a menos que o líder Atlético-MG, que triunfou nesta tarde. Já o Rubro-Negro encostou de vez na briga, com 34 pontos, em terceiro lugar.

Além disso, o Palestra chegou a nove jogos sem conseguir superar os cariocas. O último triunfo foi em 2017. Agora são quatro empates e cinco derrotas.

O Palmeiras volta a campo agora no próximo sábado, às 17 horas (de Brasília), contra a Chapecoense, fora de casa, pela 21ª rodada do Nacional. Já o Flamengo recebe o Grêmio nesta quarta-feira, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

A primeira etapa começou agitada no Allianz Parque. Com sete minutos, Danilo tentou recuar de cabeça da entra da área e obrigou Weverton a dividir com Pedro para afastar. A resposta alviverde saiu no lance seguinte. Wesley recebeu pela direita e finalizou com perigo a esquerda da meta.

Já aos 14, ninguém impediu o tento do camisa 11. Após rápido lançamento de Weverton, Dudu tocou para Wesley pela esquerda. O atacante, então, partiu para cima da marcação, passou no meio de dois, puxou para o meio e bateu no cantinho para abrir o placar.

Os visitantes, no entanto, reagiram rápido. Aos 16 minutos, Everton Ribeiro disparou pela direita e cruzou na medida para Michael, que testou com muita precisão para deixar tudo igual.

A partir de então, a intensidade da partida ficou um pouco mais baixa, com o Verdão dominando a posse de bola e até encontrando espaços para agredir, mas com muita dificuldade para acertar o último passe. Do outro lado, o Rubro-Negro voltou a assustar aos 40, em arreate de Vitinho que passou raspando a trave.

Na volta do intervalo, o Palmeiras até esboçou uma pressão. Com menos de um minuto, Piquerez recebeu bom passe de Scarpa e finalizou firme. Atento, Diego Alves defendeu sem problemas. Entretanto, quem voltou a balançar as redes foi o Flamengo.

Com o relógio marcando 11 minutos, Pedro subiu mais que Luan e Gustavo Gómez após cobrança de escanteio e cabeceou no canto de Weverton, que não pôde fazer nada para evitar a virada.

Em desvantagem, os donos da casa partiram para cima. Porém, assim como ocorreu na reta final do primeiro tempo, o time encontrou dificuldades para levar perigo. Aos 26, Breno Lopes arriscou de longe, mas foi travado na hora certa e a bola ficou com o goleiro.

Enquanto isso, o Rubro-Negro tentava aproveitar os espaços deixados pelos rivais para responder. E foi exatamente assim que saiu o terceiro gol dos visitantes. Aos 35, Michael saiu em disparada pela esquerda, invadiu a área, driblou Marcos Rocha e encheu o pé para ampliar.

Nos minutos finais, o Palmeiras seguiu rondando a área dos cariocas em busca de uma já improvável reação. Aos 41, Scarpa tentou em cobrança de falta, mas viu Diego Alves espalmar para longe. Nos acréscimos, ainda deu tempo de Zé Rafael ser expulso após forte entrada em Arão.

Fonte:Gazeta Esportiva

12/09/2021

