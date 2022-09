Corinthians perde do América-MG e segue fora do G4 do Brasileirão

Depois de se classificar para a final da Copa do Brasil, o Corinthians foi até Belo Horizonte, mas saiu derrotado, há pouco, diante do América-MG por 1 a 0, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vez que o Coelho venceu o Timão no estádio em jogos oficiais.

Com o resultado, o Corinthians permanece fora do G4, com os mesmos 44 pontos, na quinta colocação. Já o América chegou aos 39 pontos, na oitava posição.

O primeiro tempo foi dividido em momentos de destaque para os donos da casa, outros para o Corinthians e, ainda, bons minutos sem chances criadas. O melhor em campo foi Juninho, que criou as duas primeiras oportunidades do América-MG, que foi superior nos 45 minutos iniciais.

Os lances de maior perigo aconteceram ainda no início, primeiro aos três minutos, em cabeçada de Juninho, para defesa de Cássio. Depois, ele lançou para Felipe Azevedo, que apareceu atrás da linha dos zagueiros, mas o arqueiro corintiano se adiantou e mandou a bola para longe.

O Coelho rondou sua área de ataque com escanteios e outras chegadas e, aos 43, Henrique Almeida recebeu, dominou e finalizou para grande defesa de Cássio.

O melhor momento do Corinthians aconteceu entre 16 e 18 minutos. Primeiro, Adson recebeu pela direita e chutou de longa distância, com perigo, obrigando intervenção de Cavichioli. Pouco depois, em saída errada do goleiro, Mateus Vital também arriscou de frente, na entrada da área, em outra defesa. (Com informações do Gazeta Esportiva – foto: Pedro Souza/assessoria).

