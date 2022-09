Cuiabá arranca empate com o Athletico-PR mas fica na zona de rebaixamento

(Foto:Reprodução) – Em uma partida com muita entrega e luta, o Cuiabá arrancou um empate com o Athletico Paranense por 2 a 2, há pouco, na Arena da Baixada em Curitiba.

Com o empate, o Dourado ficou na 18 posição e permanece na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Na próxima partida, o Dourado recebe o América Mineiro na Arena Pantanal, na quarta-feira (28). Já o Athletico Paranaaense duela contra o Santos, na terça-feira (27), na Vila Belmiro.

O jogo – O Cuiabá abriu o marcador logo aos sete minutos com Rodriguinho. Após cruzamento na área, o meio-campista subiu mais alto que todo mundo e mandou para o gol.

Aos 12 minutos, o Athletico respondeu com Pedrinho, que fez boa jogada e cruzou para Terans, que dentro da área chutou para fora. Aos 31 minutos, o volante Denilson do Cuiabá clareou e chutou colocado, levando perigo a meta do Furacão.

O Athletico chegou ao gol de empate aos 34 minutos. O atacante Cuello fez uma jogada na esquerda, puxou para dentro e chutou colocado, o zagueiro Paulão desviou e enganou o goleiro João Paulo.

Na reta final, o time paranaense pressionou fortemente, tanto, que aos 45 minutos após análise do VAR, o árbitro Daronco apontou para marca da cal. Na penalidade máxima, converteu a batida.

O duelo seguiu mais aberto na segunda etapa. Com 8 minutos, Deyverson recebeu boa bola, finalizou, a bola desviou no zagueiro e passou perto do gol.

Mesmo com um a menos, o Cuiabá chegou ao gol de empate aos 18 minutos. Deyverson recebeu com espaço antes da entrada da área, avançou e chutou. A bola desviou no zagueiro e morreu dentro do gol.

Na reta final, o Athletico ainda tentou pressionar, mas não conseguiu sair com os três pontos.

(Com informações do Só Notícias/Kelvin Ramirez – foto: assessoria).

Jornal Folha do Progresso em 19/09/2022/

