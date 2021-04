Corinthians sofre, mas vence o Guarani com gol de Cauê

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Nos segundo tempo, apesar da entrada de Cantillo na vaga de Ramiro, a situação do alvinegra apenas piorou. Foi quando apareceu a figura de Cássio, que salvou os visitantes com duas grandes defesas. Quando não deu para o goleiro, a trave evitou o gol de Régis, ex-Corinthians.

O Guarani estacionou na terceira colocação do Grupo D com cinco pontos em cinco jogos.

O resultado deixou o Corinthians com 14 pontos, na liderança do Grupo A e também na ponta da classificação geral depois de seis jogos.

Cauê, que ganhou sua primeira oportunidade como titular do Timão, aos 18 anos, marcou o único gol do jogo.

