Corinthians vence Athletico-PR com frango de Bento e abre oito pontos do Z4 do Brasileirão

O Corinthians conseguiu importante vitória por 1 a 0 contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão foi às redes com Yuri Alberto em lance de frango do goleiro Bento e abriu oito pontos de vantagem para o Z4 da liga.

Com o triunfo na Neo Química Arena, o Corinthians subiu para a 11ª posição do Brasileirão, com 40 pontos conquistados. O Athletico-PR, por sua vez, se encontra na sétima colocação, com 49 unidades.

O próximo jogo do Corinthians será contra o Red Bull Bragantino, no domingo, no estádio Nabi Abi Chedid. Já o Athletico visita o Palmeiras no sábado, no Allianz Parque.

O jogo – O primeiro tempo da partida foi pouco movimentado. Ambas as equipes erraram muitos passes e, apesar do Athletico-PR mostrar mais sinais de organização, o Corinthians teve as melhores oportunidades. Aos 30 minutos, Fagner recuperou a bola no ataque e Giuliano, com espaço para finalizar, preferiu tocar para Yuri, que finalizou para fora.

Nos acréscimos da primeira etapa, por muito pouco o Timão não abriu o placar. Renato Augusto lançou Yuri Alberto em profundidade e o camisa 9 dividiu a jogada com Bento. No rebote, Romero finalizou com pouca força e o volante Erick salvou em cima da linha.

O segundo tempo começou da mesma forma que o primeiro terminou, com poucas emoções. Aos nove minutos, Vitor Bueno levou perigo, colocando Cássio para trabalhar. O Timão respondeu aos 13, com finalização de Maycon na entrada da área para defesa segura de Bento.

Quando nenhum time apresentava grande superioridade, o Corinthians chegou ao seu gol. Aos 18 minutos, Bidu recuperou a bola no ataque, cruzou e quando a bola estava em disputa entre Yuri Alberto e Thiago Heleno, o camisa 9 cabeceou e contou com frango do goleiro Bento.

Com o gol sofrido, o Athletico passou a ter mais a posse de bola, mas pouco ofereceu perigo ao Corinthians. Aos 36 minutos, Alex Santana finalizou na entrada da área, mas a bola saiu muito da direção do gol. Em jogada de contragolpe, o Timão quase ampliou com Yuri, que recebeu passe de Wesley e finalizou perto da meta de Bento.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria)/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/11/2023/08:03:11

