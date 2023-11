Inter empata com o lanterna América-MG e completa segundo jogo seguido sem vencer no Brasileiro

Na noite desta quarta-feira, o Internacional não conseguiu se recuperar no Campeonato Brasileiro. O Colorado apenas empatou com o lanterna América-MG, em 1 a 1, pela 31ª rodada do torneio nacional. Enner Valencia fez o gol do Inter, enquanto Marlon deixou tudo igual em partida que aconteceu no Beira-Rio (RS).

Com o resultado, o Internacional vai para seu segundo jogo seguido no Brasileiro sem saber o que é vencer. Na última rodada, foi derrotado pelo Coritiba e, nesta quarta, empatou com o América-MG – os dois últimos colocados do torneio. Com isso, dorme na 13ª posição, com 39 pontos, e pode ser ultrapassado caso o Cruzeiro vença o São Paulo nesta quinta-feira.

Já o Coelho vai para seu décimo jogo sem saber o caminho das vitórias, mas encerra a sequência de derrotas consecutivas. A equipe mineira segue na última posição do Brasileirão, agora com 20 pontos.

E como não há tempo para descanso, os dois times já voltam a campo neste fim de semana. O Internacional viaja a Minas Gerais para encarar o Cruzeiro, neste domingo, às 16 horas (de Brasília). O duelo, válido pela 32ª rodada da competição, acontece no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

O América-MG, por sua vez, joga um dia antes e fará um clássico do futebol mineiro na próxima rodada do Brasileirão. O Coelho recebe o Atlético-MG neste sábado, às 19h30, no Estádio Municipal Parque do Sabiá.

O jogo – O primeiro gol da partida saiu aos 13 minutos dos pés – ou da cabeça – de Enner Valencia. Atuando como lateral nesta quarta-feira, Nico Hernández avançou pela esquerda e cruzou na grande área. O centroavante do Inter se desmarcou e, ao subir mais alto que Maidana, cabeceou para fazer o primeiro de sua equipe no jogo.

Com o marcador aberto, o jogo passou a ficar mais disputado. O Inter seguiu criando chances para ampliar, enquanto o Coelho teve que sair mais de seu campo de defesa para tentar igualar o placar. Mesmo assim, os visitantes não chegaram a levar grande perigo ao gol defendido por Rochet.

Aos 30 minutos, o Internacional teve uma ótima chance para empatar. Pedro Henrique chegou na linha de fundo pelo lado direito e cruzou rasteiro para dentro da área. Wanderson chegou finalizando e poderia ter ampliado. No entanto, o atacante pegou mal e a bola foi tranquila para as mãos do goleiro Jori.

Com 40 minutos, o Colorado chegou novamente. Após novo cruzamento pela direita, quem apareceu para bater no gol desta vez foi Pedro Henrique. Contudo, a marcação do América-MG chegou junto e o jogador do Inter pegou mal, mandando a bola por cima do gol.

No segundo tempo, o América-MG pareceu ter voltado com outra mentalidade e começou atacando o Inter. Benítez achou lindo passe para Martínez. O meio-campista tentou tocar para trás, mas Mercado apareceu para fazer o corte e mandar a bola para escanteio.

Aos 29 minutos da etapa complementar, o empate do Coelho chegou. O lateral Marlon, que entrou no lugar de Maidana, acertou um belíssimo chute de fora da área. A bola foi no ângulo, sem chances de defesa para Rochet: 1 a 1 no placar.

