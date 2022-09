Flamengo empata com o Goiás e fica mais distante do Palmeiras

Bem nas copas, o Flamengo ficou mais distante da briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Rubro-Negro empatou com o Goiás por 1 a 1, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 26ª rodada. Assim, o Fla ficou a nove pontos do líder Palmeiras.

Após sair atrás do placar, o Flamengo buscou o empate com Matheus França, que entrou na etapa final. Com o resultado, o clube carioca vai a 45 pontos e está na terceira colocação, enquanto o Goiás, com 36 pontos, está em nono.

O Flamengo, agora, decide vaga para a final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 21h45 (horário de Brasília), o Rubro-Negro recebe o São Paulo, no Maracanã. Como venceu o jogo de ida da semifinal, no Morumbi, por 3 a 1, o Fla pode até perder por um gol que avança para a decisão.

Já o próximo compromisso do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro é o clássico com o Fluminense, domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. O Goiás, por sua vez, visita o Bragantino, domingo, às 11h (de Brasília).

Dorival Júnior lançou um “time do Brasileiro” mais reforçado. Como Léo Pereira, David Luiz e Thiago Maia não jogaram na quarta-feira, pela Libertadores, eles iniciaram o duelo com o Goiás. Everton Ribeiro também foi titular. Sem Gabigol e Pedro, suspensos, Victor Hugo atuou como falso 9.

O Goiás assustou aos oito minutos. Marquinhos Gabriel foi lançado nas costas da zaga e parou em Santos. Contudo, a arbitragem apontou impedimento. Aos 12, David Luiz lançou Cebolinha. Ele não conseguiu driblar Tadeu e cruzou para Victor Hugo. A finalização do meia foi bloqueada e saiu.

O Esmeraldino fez Santos trabalhar aos 21 minutos. Dadá Belmonte recebeu com liberdade na entrada da área. Ele chutou e viu Santos defender no canto, com segurança. O Fla teve outra chance aos 24, em contra-ataque, mas Marinho isolou.

O Goiás criou, então, a melhor chance do primeiro tempo. Aos 36, Pedro Raul ganhou no corpo e acionou Diego. Ele ficou cara a cara com Santos, mas chutou para fora. O Fla, com mais posse de bola, não conseguiu superar a marcação esmeraldina. Assim, o empate persistiu.

O Flamengo chegou bem aos sete minutos do segundo tempo. Everton Ribeiro cruzou da direita, Vidal ganhou pelo alto, mas errou o alvo. Aos 18 minutos, Dorival Júnior lançou Rodinei e Arrascaeta. Saíram Everton Ribeiro e Marinho.

O panorama não mudou muito. Dorival, então, colocou Matheus França e Mateusão. Saíram Everton Cebolinha e Victor Hugo. O Goiás deu o bote aos 34 minutos. Após cruzamento da direita, Pedro Raul fez o pivô e rolou para Diego. Ele bateu e fez 1 a 0.

Ayrton Lucas quase empatou. Ele fez boa jogada pela esquerda, mas viu Tadeu mandar para escanteio. O Fla empatou aos 38. Arrascaeta bateu o escanteio, Léo Pereira dividiu com o goleiro e a bola sobrou para Matheus França marcar. No primeiro momento, o árbitro Ramon Abatti Abel (SC) deu falta. Contudo, o VAR, comandado por Rafael Traci (SC), recomendou a revisão do lance. O árbitro, então, deu o gol.

O Flamengo continuou com mais posse de bola. Contudo, não conseguiu chegar à virada e ficou no empate com o Goiás. (Com informações do Gazeta Esportiva – foto: Gilvan de Souza/assessoria).

Jornal Folha do Progresso em 12/09/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...