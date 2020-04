Coronavírus atinge 261 trabalhadores da Petrobras

Petrobras, entre as medidas, realiza de teste rápido para triagem no momento do embarque (Foto:Diego Vara / Reuters)

Até a última sexta-feira (17), a estatal havia registrado 160 casos de covid-19

A Petrobras informou na noite de quarta-feira que tem 261 colaboradores, entre próprios e terceirizados, contaminados pelo Covid-19, e que vem tomando todas as precauções para evitar a disseminação do coronavírus em suas unidades.

Até a última sexta-feira, a estatal havia registrado 160 casos de coronavírus, considerando funcionários próprios e terceirizados.

A empresa disse ainda, em esclarecimento ao mercado, que para o setor offshore, considerando a característica especial de confinamento, a companhia adotou medidas preventivas adicionais ainda mais rigorosas.

As medidas incluem implementação do isolamento domiciliar monitorado e triagem médica no pré-embarque em plataformas, com suspensão do embarque de quem apresentar qualquer sintoma durante os sete dias antes do embarque; desembarque imediato de todos os colaboradores com sintomas respiratórios, diagnosticados pela equipe médica dedicada, ainda que não configurem quadro clínico para a Covid-19.

Além disso, a empresa realiza de teste rápido para triagem no momento do embarque.

Por:Reuters

