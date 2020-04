Coronavírus no Brasil: país é o 2º em novos casos e 4º em mais mortes nas últimas 24 horas

País enfrenta aceleração da doença, enquanto países europeus e Estados Unidos têm superado ápice da infecção

Único país do mundo com mais casos confirmados que o Brasil nas últimas 24 horas foram os Estados Unidos (Foto: Bernardo Portella/Fiocruz/Divulgação)

Os novos números da Covid-19 no Brasil, divulgados nesta quarta-feira, 29, pelo Ministério da Saúde, colocam o Brasil como o segundo país do mundo com mais novos casos da doença e o quarto com mais novas mortes, considerando as últimas 24 horas. De acordo com a pasta, o Brasil teve entre ontem, 28, e hoje, 29, 449 mortes em decorrência da covid-19 e 6.276 novos casos.

Em novas contaminações no intervalo de um dia, o Brasil só ficou atrás dos Estados Unidos, que registrou 23.901 casos da doença causada pelo novo coronavírus. Os EUA são a nação mais afetada pela doença e correspondem por mais de um terço (1/3) dos casos globais em sua totalidade.

O número de novos casos no Brasil foi maior do que aumento diário em países como França (1.520 novas contaminações), Espanha (2.144 novas contaminações) e Itália (2.086). Entre os principais países europeus, o Reino Unido foi o que apresentou o maior número de casos nas últimas 24 horas (4.076), e ainda assim com uma diferença de 2.200 casos para o dado brasileiro.

As 449 vítimas fatais da Covid-19 no País fizeram com que o Brasil ficasse em quarto no ranking das mortes pela doença entre ontem e hoje. Ficou atrás dos Estados Unidos (2.247 mortes), do Reino Unido (765 mortes) e da Espanha (453 mortes).

Considerando os números totais, o Brasil tem agora 78.162 casos de covid-19 identificados e 5.466 óbitos em decorrência do coronavírus. É o 11º país em número de casos (atrás de China, Irã, Rússia, Turquia, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Espanha e Estados Unidos) e o 9º em número de mortos (atrás de Irã, Alemanha, Bélgica, França, Espanha, Reino Unido, Itália e Estados Unidos).

Casos no Brasil

Entenda a Covid-19

Por que se chama coronavírus?

O nome “corona” se deve à coroa de espinhos que o envolve. Esses espinhos estão envolvidos por uma camada de gordura – retirada das próprias células humanas. Ele entra nessa capa de gordura para invadir outras células. Sem esta fina capa de gordura, o coronavírus morre.

Como é a transmissão do coronavírus?

Os coronavírus são transmitidos por ar e por mucosas. O vírus sobrevive bastante tempo em gotículas de espirro e tosse. Para evitar contaminação por meio das gotículas, recomenda-se ficar a pelo menos um metro e meio de pessoas com tosse ou espirrando.

O vírus também está em gotículas aerossóis. Elas são tão minúsculas e finas que ficam suspensas no ar, e contaminam principalmente pessoas que estão em ambientes fechados com ar condicionado.

Veja as recomendações da OMS para prevenir o novo coronavírus:

Lave as mãos frequentemente

Lave as mãos regularmente com álcool em gel ou com água e sabão. O álcool e o sabão matam vírus que podem estar nas mãos.

Mantenha distância social

Mantenha ao menos um a dois metros de distância entre você e pessoas que estejam tossindo ou espirrando. O vírus do Covid-19 é transmitido por gotículas que estão nos corrimentos nasais e saliva. A distância entre pessoas com sintomas de gripe evita que as gotículas cheguem a você.

Evite ficar tocando os olhos, nariz e boca

As mãos tocam todos os tipos de superfície e podem pegar vírus. Uma vez contaminadas, as mãos podem transferir o vírus para os olhos, nariz e boca. De lá, o vírus pode entrar no organismo e adoecer você.

Cubra a boca e o nariz ao tossir ou espirrar

Quando estiver rodeado de pessoas, cubra a boca com a dobra do cotovelo ao espirrar ou tossir. Também é possível usar lenços, que devem ser descartados prontamente depois do uso – dobre-os com a parte usada para dentro, a fim de evitar que o vírus se espalhe.

Se você tiver febre, tosse e dificuldade em respirar, ligue para o posto de saúde

Se você está se sentindo mal, fique em casa. Caso tenha sintomas como febre, tosse e dificuldade em respirar, ligue para o posto de saúde mais próximo. A partir da ligação, os agentes de saúde indicarão o que você deve fazer: se deve ficar em casa, se encaminharão um profissional, ou se você pode ir a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Quais os sintomas do novo coronavírus?

Os sinais do novo coronavírus se assemelham ao de uma gripe comum:

– Febre

– Tosse seca

– Cansaço

– Dificuldade para respirar em alguns casos

– Pode haver dores no corpo

– Congestão nasal

– Coriza

– Dor de garganta

– Há casos de diarreia

– Pode haver infecção do trato respiratório inferior, como nas pneumonias.

Há pessoas que não desenvolvem nenhum sintoma.

Período médio de incubação: cinco dias, com intervalos que chegam a 12 dias – período em que os primeiros sintomas levam para aparecer desde a infecção.

Por AGÊNCIA ESTADO

18:35 | 29/04/2020

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...