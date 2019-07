Coronel Neil Duarte é nomeado novo superintendente regional do Incra no Pará

(Foto?:Akira Onuma) – Neil já foi deputado estadual, mas não conseguiu se reeleger nas últimas eleições de 2018 pelo PSD

O coronel Neil Duarte de Souza foi nomeado, pelo Ministério da Agricultura, novo superintendente regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Pará. Neil já foi deputado estadual, mas não conseguiu se reeleger nas últimas eleições de 2018 pelo PSD, mesmo garantindo 15 mil votos.

O Ministério da Agricultura nomeou também Walter Nerival Pozzobom para o mesmo posto, mas no estado do Paraná. Na quinta-feira, a pasta já havia nomeado titulares para a Paraíba e para o município de Santarém (PA).

No Ministério da Saúde, também houve nomeações para a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) nos estados do Pará e de Rondônia. Celio Lopes de Araujo Junior será o superintendente estadual em Rondônia e Mauro Rodrigues Bastos, no Pará.

As nomeações estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 19, que também traz a exoneração de Cláudio André Neves do cargo de superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), vinculado ao Ministério da Infraestrutura.

