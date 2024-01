Corpo com Sinais de Espancamento Encontrado no Rio Cuiabá Intriga Autoridades

Na manhã desta segunda-feira (8), um corpo ainda não identificado foi descoberto às margens do Rio Cuiabá, apresentando sinais evidentes de espancamento. O caso, que intriga as autoridades locais, foi registrado pelas autoridades competentes.

A Guarda Municipal foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar ao local, constatou que a vítima, um homem, exibia diversos sinais de agressão física. O corpo estava posicionado com as costas para cima, boiando próximo a algumas canoas na beira do rio.

O trecho do rio onde a vítima foi encontrada está localizado nos arredores do Bairro Santa Maria. Dada a gravidade do ocorrido, o perímetro foi isolado para aguardar a chegada das equipes especializadas da Politec (Perícia Oficial de Identificação Técnica) e da Polícia Civil.

A identidade da vítima permanece desconhecida até o momento, e as circunstâncias que levaram a esse ato de violência estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

O achado macabro reforça a importância de uma pronta resposta das autoridades para esclarecer os fatos e buscar justiça. A comunidade local aguarda por mais informações sobre o desdobramento dessa investigação e por eventuais medidas que possam garantir a segurança da população diante de atos de violência tão brutais.

Fonte: MidiaNews e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/01/2024/15:37:12

