Corpo com sinais de tortura é encontrado em igarapé no Pará

(Foto:Reprodução) – Na tarde de quarta-feira (11), por volta das 16h, um corpo do sexo masculino foi encontrado com sinais de tortura, boiando no Igarapé Panelas, localizado no km 18, sentido Brasil Novo, no sudoeste do Pará.

A vítima, que ainda não foi identificada, estava com as mãos e os pés amarrados para trás quando achado. Com informações do site Confirma Notícia.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMP) precisou ser mobilizada para o resgate, devido ao difícil acesso na área. As polícias Militar do Pará (PMPA) e Civil do Pará (PCPA) também compareceram ao local e registraram o boletim de ocorrência.

O corpo da vítima foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA), e posteriormente será liberado aos familiares.

A investigação para apurar todas as circunstâncias do acidente segue em andamento na Polícia Civil. (Com informações do O Liberal).

Jornal Folha do Progresso em 12/01/2023/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...