Corpo de adolescente é achado sem cabeça e sem mão no Pará

Jamilton Barbosa Soares, de 17 anos, que estava desaparecido desde o último domingo (20). O caso ocorreu em Marabá, no sudeste do Pará.

Equipes da Polícia Militar de Marabá foram acionadas no final da manhã desta quinta-feira, (24), por causa de um corpo que havia sido encontrado enterrado em meio a um matagal localizado no Residencial Tocantins, no Núcleo São Félix, sudeste paraense.

De acordo com as autoridades, o corpo é do adolescente identificado como Jamilton Barbosa Soares, de 17 anos, que estava desaparecido desde o último domingo (20).

O jovem Jamilton Soares, de 17 anos, estava desaparecido há cinco dias Foto:Reprodução/WhatsApp

As equipes da Delegacia de Homicídios e o do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para o local e constataram que a vítima estava com várias perfurações de arma branca pelo corpo, além de ter seu pescoço decepado.

O corpo do jovem ainda irá passar por perícia tanatológica (a que investiga os mecanismos e aspectos forenses da morte, tais como mudanças corporais que acompanham o período após a morte). O caso está sendo investigado.

Com informações Correio de Carajás

