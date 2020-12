Corpo de Bombeiros orienta sobre o uso de fogos de artifício durante réveillon no Pará

Corpo de Bombeiros orienta sobre o uso de fogos de artifício durante festa de final de ano no Pará — Foto: Agência Pará

Corporação pede que a população tome os devidos cuidados para que o momento de celebração não se transforme em acidentes

Devido ao novo bandeiramento das regiões do estado do Pará para a prevenção da Covid-19, eventos pirotécnicos nas festas de fim de ano não estão autorizados. No entanto, o uso de fogos de artifícios em ambientes abertos e para uso doméstico continua permitido.

Desta forma, o Corpo de Bombeiros orienta a população para tomar os devidos cuidados no manuseios da ferramenta para evitar acidentes que possam gerar vítimas feridas ou até mesmo incêndios.

Caso o cidadão queira utilizar os fogos como meio de se divertir e comemorar a virada de ano, os Bombeiros orientam também que a compra do produto precisa ser feita em locais devidamente credenciados, além do consumidor ficar de olho nas especificações técnicas e selos de homologação.

“Os fogos de artifício em si são normatizados, eles têm um selo de qualidade do Inmetro. Então, a orientação é só fazer aquisição em lojas especializadas e certificadas, assim como os produtos em si. O armazenamento dos fogos, quando a aquisição é feita previamente, deve ser em local seco, longe de temperaturas altas, como fogão, de umidade e, principalmente, longe do alcance de crianças”, orientou o major Pablo Ricardo.

Outra recomendação é ler as instruções da embalagem dos fogos de artifício. A utilização deles deve ser feita somente por adultos e em ângulo de 90° em relação ao solo.

“Importante que a pessoa não tenha consumido bebida alcoólica, que não esteja em estado de alteração da coordenação motora, o que pode causar acidentes – que são muito comuns na verdade, pois o controle da motricidade fica prejudicado. O local de lançamento também é importante: não é recomendado em áreas cobertas ou fechadas, nunca deve ser lançado na direção das pessoas e deve ser solto longe de escolas, clínicas e hospitais (onde há pessoas internadas) e hospitais veterinários”, acrescentou o major.



Usuário precisa ler o manual de instruções dos fogos de artifícios para evitar acidentes, diz o Corpo de Bombeiros do Pará — Foto: Agência Pará

Para ambientes internos, se for o caso, existem os fogos chamados ‘indoor’, porém a aquisição deve ser bastante criteriosa, pois existem materiais de baixa qualidade, que são rotulados indevidamente.

“Não fazer modificações para tentar aumentar a capacidade, como colocar mais pólvora, por exemplo. Sempre mantê-los na forma original de fábrica. E se for feito o lançamento de um fogo de artifício e ele, por acaso, não for acionado ou detonado, não fazer a reutilização, tentar reaproveitar. Quando falha, deve ser recolhido com todo cuidado e colocado em um recipiente com água para aguardar alguns minutos para ser descartado”, explicou o major Pablo Ricardo.

Explosivos que necessitam autorização

Quando há uma quantidade expressiva de fogos a ser lançado, o que está proibido atualmente, para evitar aglomerações, é necessária a contratação de um profissional, o blaster, cadastrado na Polícia Civil e que está habilitado para executar esse tipo de apresentação.

“O projeto do show deve ser submetido, com documentação ao Corpo de Bombeiros, e aprovado para ser executado. No Pará, temos a Instrução Técnica nº 10, que faz a normatização para espetáculo pirotécnico. Para fogos de uso pessoal, caseiro, não temos nenhuma normativa que discipline esse uso, apenas as instruções dos fabricantes e das corporações dos Bombeiros”, finalizou o major.

