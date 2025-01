Após 2 dias, crianças e adolescentes que sumiram em área de mata são encontrados em Ipixuna do Pará

Os desaparecidos foram encontrados bem (Foto: Reprodução)

Eles foram encontrados por volta das 12h30 desta quarta-feira (15) por equipes da Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBMPA)

Após desaparecerem por aproximadamente dois dias, os três adolescentes e duas crianças, que estavam desaparecidos desde a última segunda-feira (13), após entrarem em uma área de mata fechada na zona rural de Ipixuna do Pará, no nordeste paraense, foram encontrados na manhã desta quarta-feira (15). Eles foram localizados por volta das 12h30 por equipes do 1º Grupamento de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBMPA).

Até então, as causas oficiais do desaparecimento ainda não foram confirmadas. Entretanto, o CBMPA acredita que as crianças e os adolescentes tenham se perdido no momento em que foram caçar na região, como aponta o comandante do 1°Grupamento de Proteção Ambiental, tenente-coronel Jorge Oliveira. “As crianças foram encontradas e encaminhadas para um posto da saúde na comunidade Balalaica. Elas estão bem e foram encontradas todas com vida. Estão saudáveis, mas foram encaminhadas para o posto para uma avaliação”, relata.

Já de acordo com a Polícia Militar, a mãe das crianças informou que os jovens saíram para caçar, nas proximidades das comunidades Balalaica e Roça Queimada, e não retornaram. O comandante do CBMPA também reforça essa versão: “Ontem [terça-feira], no final da tarde, recebemos a informação de que, a princípio, havia seis crianças [desaparecidas]. Não se tinha uma informação concreta. As primeiras informações é que elas tinham saído para caçar jabuti na mata. Era costume isso acontecer. E à noite não retornaram para casa”.

“Assim que chegou a informação para a gente [do CBMPA], montamos uma logística de uma equipe de busca do nosso quartel para seguir na madrugada de quarta-feira para a região, sendo que lá já estavam sendo realizadas buscas pelos moradores do local, pela família e pela Polícia Militar. E, pela manhã, a nossa equipe, logo cedo, se juntou a essa equipe de busca. E tivemos sucesso em encontrar essas crianças”, completa o comandante do 1°Grupamento de Proteção Ambiental.

Segundo Oliveira, a polícia se encarregará de esclarecer os demais detalhes do caso. “A Polícia Civil estava na área, também, e deve dar prosseguimento à investigação. Foi aberto um Boletim de Ocorrência. Irão investigar se tem um indício de alguma outra coisa. Mas, aparentemente, as crianças se perderam na mata, aguardaram a noite passar. E, talvez, não conseguiram retornar. Ou talvez adentraram muito uma área que não conheciam e não puderam retornar”, observa o tenente-coronel.

O caso

Familiares procuraram as autoridades um dia depois do sumiço das vítimas, o que prejudicou a agilidade das buscas. Moradores comunicaram o desaparecimento delas ao 70º Posto Policial Destacado (70º PPD), da Polícia Militar, e que fica na Vila Canaã, no fim da manhã de terça-feira (14/1). Com isso, a PM acionou os demais órgãos de segurança na procura pelos garotos, que também mobilizou moradores da região.Segundo a Polícia Militar, o pai das crianças também se deslocou para tentar encontrar os filhos, mas não encontrou nada até o momento.

