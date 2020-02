Corpo de ex-vereador do PT assassinado no Pará é enterrado em Ourilândia do Norte

Paulinho da Silva foi morto no último sábado. Um suspeito de envolvimento no crime já foi identificado, mas até agora ninguém foi preso.

Ex-vereador conhecido como ‘Paulinho do PT’ é morto com tiro na cabeça, no Pará. — Foto: Reprodução / PT-Pará

O corpo do sindicalista Raimundo Paulino da Silva Filho, de 51 anos, ex-vereador de Ourilândia, sudeste do Pará, foi enterrado nesta segunda-feira (24), pela manhã. Ele era conhecido como Paulino do PT e foi morto com um tiro na cabeça no último sábado (22) no centro do município.

Policiais da equipe da Diretoria de Polícia do Interior (DPI) e do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) foram enviados de Belém para reforçar as investigações. Um suspeito de envolvimento no crime já foi identificado, mas até agora ninguém foi preso.

Paulino foi vereador por dois mandatos, e também era líder de trabalhadores rurais, atuando na coordenação de diversas ocupações de terra no sudeste do estado. O ex-vereador foi expulso do PT no mandato de 2013 à 2016, por desobediência às diretrizes do partido. A vítima já tinha denunciado que vinha sofrendo ameaças.

De acordo com a Polícia, a linha de investigação está sob sigilo, mas o telefone celular de Paulino da Silva foi apreendido e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas.,

Por G1 PA — Belém

24/02/2020 19h46

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...