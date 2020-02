Polícia prende 7 suspeitos de envolvimento na morte de cabo da PM em Ulianópolis, no PA; 5 são mortos em confronto

PM Werbeton Moura Araújo, 32 anos, foi morto na manhã desta terça, 25. Polícia busca por outros envolvidos no crime.

7 pessoas são presas e 5 morrem em confronto com a PM em Ulianópolis, no PA

A Polícia do Pará prendeu sete suspeitos de participação na morte do cabo Werbeton Moura Araújo, 32 anos, ocorrida em Ulianópolis, município do sudeste do estado, na manhã desta terça-feira (25). Cinco suspeitos morreram em troca de tiros, segundo a Polícia. Entre os presos está uma mulher. Cinco armas foram apreendidas.

A investigação está a cargo da Divisão de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP). Equipes das polícias Civil e Militar, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), prosseguem as buscas pelos envolvidos no crime.

O caso ocorreu a cem metros da delegacia da cidade. Câmeras de segurança registram os dois suspeitos andando pela rua, quando os policiais realizam a abordagem de dentro da viatura. Um dos criminosos corre e o outro saca uma arma e atira nos policiais. Um dos agentes foi ferido no ombro.

Segundo o delegado-geral, Alberto Teixeira, as imagens foram analisadas para auxiliar o trabalho de apuração. “Durante a investigação também foi constatado que um dos homens mortos na intervenção policial, e o que foi preso, faz parte de um grupo que pratica assaltos na região. A partir daí, identificamos os parceiros e fomos ao local que eles poderiam ser encontrados, e logramos êxito. Ainda existe a possibilidade desta organização ter outros membros, e estamos trabalhando pra localizar e prender todos”, informou.

O caso

Weberton Moura Araújo, o Cabo Moura, de 32 anos, foi morto durante um ataque a uma viatura da PM nesta terça-feira (25) no município de Ulianópolis, sudeste do Pará. O sargento José Ribamar Araújo Frazão, 44 anos, que fazia parte da equipe, foi atingido no ombro e conduzido ao Hospital Municipal de Ulianópolis, onde foi submetido a uma cirurgia. O quadro dele é estável.

Segundo a Polícia, os policiais estavam na viatura realizando uma ronda próximo a delegacia do município, quando foram surpreendidos por uma dupla, que atirou contra o veículo. Em seguida, uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) localizou os suspeitos e houve troca de tiros. Um deles morreu no confronto com a polícia e o segundo home foi preso. A arma do crime foi apreendida.

