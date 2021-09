Pesquisadores do Pará atuam em ‘duas frentes de trabalho’ para investigar ‘doença da urina preta’

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“A Sespa salienta que o tratamento do paciente não depende do resultado desse exame e que a pesquisa de toxina não analisa sequenciamento genético tampouco carga viral”, informou a Sespa em nota ao g1.

O grupo integra pesquisadores do Instituto Evandro Chagas e da Sespa. A última reunião ocorreu na segunda-feira (20) e os estudos, para investigar as causas dessas notificações de casos suspeitos, estão em fase inicial.

Com o aumento de casos suspeitos da Síndrome de Haff, conhecida como “doença da urina preta”, no Pará, profissionais da saúde começaram a atuar em duas frentes de trabalho para acompanhar investigar a doença. Até o início da tarde desta quarta-feira (22), 10 casos suspeitos no estado estão em análise em quatro cidades e nenhum foi confirmado.

