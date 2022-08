Corpo de homem de 38 anos é encontrado em chamas às margens de BR no Mato Grosso

Corpo de homem foi encontrado neste sábado (27) pegando fogo às margens da BR-364, próximo ao município de Pedra Preta (244km de Cuiabá). – (Foto: Reprodução Olhar Direto)

A Polícia Civil informou que Gleiton Batista de Souza, de 38 anos, era um andarilho e, provavelmente, tentou incendiar a região de mata e acabou sendo consumido pelas chamas.

Populares que transitavam pelas margens da rodovia avistaram as chamas e ao se aproximarem, constataram se tratar do corpo de um homem. A polícia foi acionada e, no local, nada pôde fazer, pois o corpo já estava carbonizado.

Linha investigativa preliminar apontada pela Civil informou à reportagem que Gleiton era andarilho e, provavelmente, tentou atear fogo na mata e acabou sendo consumido pelas chamas.

O caso segue em investigação para solucionar as causas do óbito.

Por:Jornal Folha do Progresso em 29/08/2022/08:05:53 com informações Olhar Direto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...