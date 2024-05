Homem é preso por atear fogo na casa de ex-companheira

Casa ficou parcialmente destruída com as chamas | Divulgação

O caso aconteceu esta semana em São Félix do Xingu no sul do Pará. Insatisfeito com o fim do relacionamento, homem ameaçou com faca e ainda ateou fogo em pertences e na casa da vítima.

Um homem foi preso pela Polícia Civil de São Felix do Xingu, no sul do Pará, acusado de ameaçar de morte e incendiar a casa de sua ex-mulher. João Batista Mendes foi preso na segunda-feira (27), depois que a polícia recebeu a informação de que ele teria ateado fogo na casa da ex-companheira na intenção de matá-la.

A denúncia foi feita pela própria ex-mulher do incendiário que não estava dentro da casa quando João Batista ateou fogo nos pertences da mulher. O sinistro aconteceu no Distrito de Taboca, distante a cerca de 100 quilômetros da cidade de São Felix do Xingu.

Durante o relato na Delegacia de Polícia Civil, a mulher declarou que no último domingo (26), foi ameaçada pelo suspeito no local onde ela trabalha que fica localizado ao lado da residência que foi parcialmente queimada pelo fogo.

Ainda segundo o relato da vítima, João Batista estaria armado com uma faca e fez ameaças a ex-companheira dizendo que se ele visse a mulher com outro homem, ele mataria os dois. Por temer as ameaças do ex-marido, a mulher resolveu dormir na casa de uma amiga.

Na madrugada seguinte, João Batista colocou fogo na residência de madeira que foi atingida pelo fogo.

Tão logo a polícia foi informada da ação criminosa praticada pelo indiciário, uma equipe da Delegacia de Polícia Civil, saiu a procurar pelo suspeito que foi localizado e preso, após várias diligências pelas ruas do populoso distrito.

O acusado foi autuado em flagrante delito pelo crime de ameaça e se encontra recolhido em uma das celas da Delegacia de Polícia Civil de São Felix do Xingu a disposição da Justiça.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/05/2024/13:26:49

